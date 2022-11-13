Міллі вважає, що українцям слід "ловити момент" для завершення війни дипломатичним шляхом.

Нещодавно голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що Україні варто скористатися перемогами на фронті та повернутися до переговорів із Росією. Однак таку позицію військового не підтримує адміністрація президента США Джо Байдена.

Як пише CNN, в Білому домі занепокоєні тим, що ця тема набирає все більше розголосу в ЗМІ. В адміністрації чинного президента США вважають, що така тенденція може дати Путіну хибний сигнал про нібито слабкість Вашингтона та розкол всередині американської влади.

За інформацією видання, Міллі вважає, що українцям слід "ловити момент" для завершення війни дипломатичним шляхом. На його думку, здобути "повну перемогу над РФ у військовому сенсі" Україні все одно не вдасться.

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"Коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, скористайтеся нею. Ловіть момент", – сказав Міллі.

Зазначається, що генерал в жодному разі не закликає Україну йти на поступки Кремлю. Водночас Міллі висловлює занепокоєння щодо подальших можливостей із забезпечення армії та економіки України в умовах довготривалої війни.

При цьому позицію Міллі щодо переговорів України з РФ не поділяють радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван та держсекретар США Ентоні Блінкен. Американські чиновники вважають, що перемовини підуть на користь виснаженій російській армії та дестабілізованому кремлівському режиму.

Крім того, в адміністрації Байдена стурбовані тим, що розмови на цю тему все частіше висвітлюються у ЗМІ. В Білому домі вважають, що не можна давати Путіну важелі впливу на Україну, а неоднозначна позиція американських чиновників може виглядати саме так.

У виданні наголошують, що незважаючи на різні погляди на переговорний процес між Україною та США, між адміністрацією Байдена та Міллі немає конфлікту. Проте розмови з приводу війни в Україні створили унікальну ситуацію, коли військові закликають до переговорів більш палко, ніж дипломати і політики.

Переговори України з РФ: роль США

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що терміни і переговорні рамки з Росією залежать від рішення України.

Військовий експерт і льотчик, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував чутки про те, що США нібито можуть "тиснути" на Україну, щоб вона пішла на переговори з РФ. Він зазначив, що будь-який заклик "домовлятися" з країною-агресором, поки вона не вивела свої війська, є закликом до капітуляції.

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