Міністр оборони нагадав, що не кожен контрнаступ має бути блискавичним.

Український контрнаступ відстає від графіка, але в цілому йде згідно з планом. Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

Очільник оборонного відомства зазначив, що він "не переймається" через ситуацію на фронті, тому що це "помилкове уявлення, ніби кожен контрнаступ має бути швидким".

Він також назвав причини, що уповільнюють загальний темп українського контрнаступу - нестача боєприпасів, зокрема артилерійських, а також самих артилерійських систем. Але не тільки це.

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"Є питання ППО. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія фронту. І проти нас велика кількість ворогів. Отже, це війна, а не комп'ютерна гра. Наші генерали, наші командири бачать реальну ситуацію на полі бою. І ще раз повинен повторити, що головна цінність для нас – це життя наших солдатів", - сказав Резніков.

Говорячи про проблему суцільного мінування російських оборонних позицій, глава Міноборони зазначив, що українським підрозділам доводиться вручну розчищати шляхи через поля.

"Нам потрібно дуже повільно використовувати наших солдатів, саперів і дуже повільно готувати коридори для реального наступального руху", — сказав Резніков, додавши, що ця активність в різних місцях заплутає росіян щодо основного напрямку, яким підуть ЗСУ.

Український контрнаступ - останні новини

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ поки тільки на початковій стадії, і він не завершиться в наступні місяці.

У цьому контексті Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив незгоду з тезою, що український контрнаступ просувається повільно. Він закликав Захід дати більше зброї Києву і не тиснути на українців, підстьобуючи йти вперед, оскільки українці самі знають, що робити.

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