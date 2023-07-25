Оскільки ні Росія, ні Україна не схильні до переговорів, у Білого дому поки мало варіантів, окрім як продовжувати курс.

За словами західних офіційних осіб, повільні темпи українського контрнаступу проти окопаних російських загарбників послаблюють надії на те, що переговори про припинення бойових дій можуть відбутися в цьому році, і створюють загрозу безстрокового конфлікту.

Як пише The Wall Street Journal, потенційна тупикова ситуація може стати перевіркою заявленої президентом Байденом стратегії щодо виділення Україні мільярдів доларів на військову допомогу, щоб Київ міг вести переговори з Росією з позиції сили. Це також може кинути виклик постійній здатності заходу постачати зброю, якої вже не вистачає, і забезпечити політичну підтримку тих, хто виступає проти підтримки США війни.

"Очевидно, що легше надавати додаткову підтримку, коли справи йдуть добре", - сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні і прихильник розширення військової допомоги Києву. Але адміністрація Байдена не має іншого вибору, як продовжувати постачати зброю, сказав він.

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"Відмова від України і допущення хоча б часткової перемоги Росії "було б характерним провалом зовнішньої політики Байдена, який затьмарив би виведення військ з Афганістану", - додав Гербст.

Однак стратегія США "тримати курс" пов'язана з деякими ризиками. Байден поставив свої зовнішньополітичні повноваження на конфлікт, який він описує як битву між демократією та авторитаризмом.

У міру того, як Байден наближається до президентських виборів наступного року, у російського президента Володимира Путіна з'являється більше стимулів спробувати пережити Захід.

Росія також не проявила особливої схильності до переговорів. Оскільки вторгнення в Україну зайшло в глухий кут, Путін стикається з критиками всередині своєї країни, які кажуть, що він недостатньо агресивно вів війну.

"Росіяни більш ніж раді говорити про капітуляцію України. Я не думаю, що вони серйозно зацікавлені в будь-яких переговорах про врегулювання української кризи, за винятком цього на даний момент", - сказав Томас Грем, співробітник Ради з міжнародних відносин.

Оскільки ні Росія, ні Україна не схильні до переговорів, у Білого дому поки мало варіантів, окрім як продовжувати курс, сподіваючись на можливий прорив на полі бою проти укорінених російських сил або на нові політичні тріщини в Москві.

Місія Києва складна, сказав високопоставлений європейський чиновник, який вказав, що його уряд мало сподівається, що українські сили зможуть вигнати російські війська з усієї Східної України або повернути собі Крим. Він визнав, що хоча сюрприз можливий, він не обов'язково ймовірний.

Ще одна проблема, з якою зіткнулися США та їх союзники, - це виснаження запасів основних озброєнь. Вашингтон нещодавно спробував частково вирішити цю проблему, поставивши Києву касетні боєприпаси.

Один із західних дипломатів у Вашингтоні сказав, що США, можливо, доведеться визнати, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом, і союзникам потрібно підготуватися до поставок Києву для війни, яка затягнеться на роки.

"Єдина реальна відповідь - це промислова мобілізація, яка дасть українцям і росіянам чіткий сигнал про те, що в українців завжди буде багато того, що їм потрібно", - сказав дипломат.

Питання в тому, чи вистачить у США і їх союзників рішучості продовжувати підтримку або навіть розширити її, якщо наступ продовжить не відповідати очікуванням. У списку бажань України перше місце займають ракети великої дальності ATACMS американського виробництва і більш швидке придбання винищувачів F-16.

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