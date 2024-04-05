Вона зауважила, що окупанти активно вчаться воювати і потужно наступають.

Час грає проти України, оскільки ворог активно вчиться воювати, переймаючи більш ефективну роботу українських штабів, копіюючи наші більш фахові військові рішення.

Про це колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр напиcала у Telegram. "Нашою ключовою перевагою на початку повномасштабного вторгнення була фаховість військових. Ми любимо своє критикувати, але наші штаби працювали значно ефективніше за ворожі. Наші операції планувались майстерніше. Наша військова бюрократія і шлях прийняття рішень були набагато менші, ніж у ворога. Ми навіть фіксували скільки в них минає днів від втрати позиції до прийняття рішення щодо подальших дій - це було у 2022 в рази довше ніж у нас", - зазначила Маляр.

Втім, зауважила вона, це усвідомили не тільки ми, а й ворог. "Бо якщо суто математично підходити до порівняння двох армій, то нас вже не повинно було існувати як держави. А ми звільнили чимало територій і впевнено тримаємо оборону, тож, вороги почали в нас вчитись", - заявила Маляр.

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За її словами, окупанти запозичили нашу специфіку роботи штабів, яка давала українським силам перевагу. Також ворог почав копіювати деякі наші військові рішення та оптимізовувати процес їх прийняття.

Як підкреслила Маляр, росіяни "попри те, що потужно наступають, використовують наші військові ідеї навіть щодо пересування підрозділів".

"Цей процес неминучий і час грає проти нас. Чи є з цього вихід? Він був і рік тому - допомогти нам із зброєю та ППО, щоб ми отримали перевагу над ворогом і швидше звільнили свої території", - резюмувала вона.

Війна в Україні: новини

Раніше Маляр прокоментувала ситуацію на фронті, зазначивши, що ворог сильний, зупинити його меншими силами не вийде.

Найманці російської приватної військової кампанії "Вагнер" почали масштабне вербування українців на тимчасово окупованих територіях України для війни в Африці, повідомив Центр національного спротиву. Зокрема, йдеться про чоловіків віком від 22 до 50 років.

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