Вже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше.

Україна незабаром застосує далекобійні дрони. Вони можуть атакувати Урал та Заполяр'я.

Про це пише BILD з посиланням на неназване джерело. Зазначається, що днями ЗСУ вперше атакували безпілотниками цілі у Татарстані. Вони знаходилися за 1300 км від лінії фронту. Для одного із ударів використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км.

"Очевидно, нова модифікація з додатковими паливними баками літає набагато далі. Для другої атаки застосовувався безпілотник, створений на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 "Летюча лисиця", - сказав він.

За інформацією BILD, вже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої та великої дальності.

"Ракети залишилися у минулому. Дрони - це майбутнє", - заявило джерело BILD.

За його даними, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ "Промінь" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км. За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз. Серед них аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

Атака на Татарстан - деталі

В ніч на 2 березня були завдані удари по двох об'єктах РФ у Татарстані. Однією з цілей став нафтопереробний завод у Нижньокамську, де після удару виникла пожежа. Другою ціллю став завод із виробництва "Шахедів", який розташований в місті Єлабуга. Пізніше джерела повідомили, що за атакою на НПЗ стоять Служба безпеки України та ГУР. За даними джерел, український дальньобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ Росії.

Очевидці атаки по російському заводу з виробництва безпілотників в Єлабузі зафіксували, як легкомоторний літак врізався у завод, який випускає сконструйовані в Ірані безпілотники типу "шахед". Внаслідок атаки стався потужний вибух. Масштаби атаки свідчать про те, що розмір вибухового навантаження літака, переробленого у дрон-камікадзе, був досить великим.

До цього часу невідомо, якими засобами було нанесено ураження по цим двом об’єктам росіян.

Експерт Іван Киричевський заявив, що після успішних ударів по військовому та нафтопереробному заводах у Татарстані очевидно, що Україна змогла створити засіб ураження, потужніший за дрон-камікадзе "Шахед".

Учора Юсов заявив, що зброя від партнерів України не використовувались при ураженні об’єктів у Татарстані. Представник ГУР не відповів, чим саме наносились удари по об’єктах у Єлабузі та Нижньокамську, що знаходяться на відстані понад 1000 кілометрів від України, однак зауважив при цьому, що українська галузь безпілотних літальних апаратів розвивається дуже непогано.

Вас також можуть зацікавити новини: