Супротивники планують взяти під контроль важливий хаб, зазначив прес-офіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади української армії.

Російські війська продовжують наступати на Новопавлівському напрямку.

Про це заявив в ефірі телемарафону прес-офіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Ярослав Чепурний. "Ситуація дуже складна. Не зважаючи на шалені втрати, ворог постійно кидає на штурм наших позицій свої сили. Це піхота, з підтримкою бронетехніки, вогню, мінометів, авіації, ударів КАБами та FPV-дронами. Тобто, вони створюють такий потужний вал вогню, намагаються вибити нас з Новомихайлівки, щоб захопити цей населений пункт", - сказав Чепурний.

Він також додав, що проти них там воюють дві бригади та чотири полки. Більшість із них - це професіональні військові. "Одна з бригад - це морпіхи, коли вони йдуть в бій, то видно, як вони екіпіровані, вмотивовані, навчені та діють професійно. Є й малонавчені мобілізовані, які щойно підписали контракт. Їх використовують як гарматне м'ясо, першими в бій - вони виявляють наші вогневі точки, по яких потім завдають удари з артилерії та дронів. І після цього йдуть добре навчені воїни", - зазначив Чепурний.

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За словами прес-офіцера, наразі РФ ставить за мету захопити Новомихайлівку за будь-яку ціну. "Захопити Новомихайлівку їм треба для того, щоб надалі вийти на Костянтинівку, через яку проходить дорога Мар'їнка - Побєда - Вугледар. І вже з цієї дороги вийти в тил нашому угруповуванню, яке вже багато місяців обороняє це місто. Крім того, вони планують захопити важливий хаб - Курахове, та рухатися в бік Селідового, Покровська та виходу на кордони Донецької області", - пояснив Чепурний.

Варто зазначити, що Росія вже зазнала дуже серйозних втрат на нашій землі. Загальні втрати ворога на 5 квітня 2024 року становлять приблизно 445 900 загарбників.

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Раніше Генштаб Збройних сил України повідомляв, що на Новопавлівському напрямку минулої доби відбулося 20 боєвих зіткнень. Складною ситуація залишається і в районі Часового Яру.

За словами очільника об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, РФ почала використовувати нову тактику під Кринками. Лише протягом минулої доби росіяни п'ять разів намагалися штурмувати український плацдарм на лівобережжі Херсонщини.

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