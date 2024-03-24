Окупанти користуються браком засобів ураження та перевагою у живій силі та техніці.

Українські воїни продовжують відбивати штурми російських загарбницьких військ на Бахмутському напрямку.

67-ма окрема механізована бригада опублікувала у своєму Telegram-каналі відео, на якому можна побачити, як вони завдають ударів по наступаючим росіянам. Зіткнення вздовж залізничного полотна східніше Часового Яру тривають, зазначає DeepState.

За словами аналітиів, окупанти проводять штурми та "накати" практично по всій смузі бригади. "Їх мета очевидна - зайти по хребту в Часовий Яр. Ворог користується браком засобів ураження та перевагою у живій силі та техніці. Ситуація повільно, але впевнено, погіршується", - додали вони.

Ситуація на фронті: останні новини

Ввечері у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що за останню добу на фронті відбулося 52 бойових зіткнення з окупаційними військами.

Зазначалося, що на Бахмутському напрямку українські захисники відбили п'ять російських атак біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Також російські війська завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Залізне.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, серед яких Богданівка, Васюківка та Часів Яр.

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