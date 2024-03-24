На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не вів.

На лінії фронту протягом доби зафіксовано 52 бойових зіткнення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 32 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Але під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Озерного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Відео дня

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 5 атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Залізне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку військові відбили 8 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, східніше Уманського, Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного. Там росіяни за підтримки авіації 17 разів намагався прорвати оборону ЗСУ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог двічі, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Макарівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не вів.

Війна в Україні: новини

Сьгодні російські війська атакували один і той самий об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області спочатку крилатими ракетами або дронами Shahed, а потім аеробалістичними ракетами "Кинджал". Як пише Defence Express, це може свідчити про застосування росіянами небезпечної тактики, напрацьованої у Сирії.

Вас також можуть зацікавити новини: