За її словами, незабаром вона та начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки Карел Рєхка зустрінуться з президентом Петром Павелом, якому передадуть перелік того, що може бути відправлене в Україну.

У чеських сховищах є матеріали військового призначення, які можна було би відправити до України.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова для ČTK розповіла про ресурси, які можуть допомогти ЗСУ.

"На наших складах все ще є речі, які точно ніколи не будуть використані в нашій армії", - сказала міністерка.

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За її словами, незабаром вона та начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки Карел Рєхка зустрінуться з президентом Петром Павелом, якому передадуть перелік того, що може бути відправлене в Україну.

"Ми поінформуємо пана президента про ті списки, які ми маємо, щоб він мав точний огляд того, що ще ми можемо гіпотетично відправити в Україну, якщо Україна в цьому зацікавлена", – додала Чернохова.

При цьому міністерка зазначила, що нічого з того, що відправляється в Україну, не робить шкоди для чеської армії та не загрожує обороноздатності країни.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна майже вичерпала можливості допомагати Україні.

Військова допомога Чехії для України

Нагадаємо, що Чехія почне виробляти зброю для України у великих обсягах. З цією метою до країни також приїдуть тисячі українців, які будуть працювати на чеських підприємствах з виробництва зброї.

Раніше Чехія передала Україні танки, РСЗВ, БМП й ПЗРК.

Екс-президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних сил України 103 громадян Чехії.