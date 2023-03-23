Глава Чехії натякнув, що українцям слід вставати за верстата оборонних заводів через дефіцит робочої сили.

Новообраний президент Чехії Петр Павел, який вже у квітні 2023 року може приїхати до Києва, заявив, що його країна майже вичерпала можливості допомагати Україні. Наразі є не так багато варіантів для подальшої підтримки ЗСУ зброєю.

Про це політки заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung. За його словами, Чехія вже підтримала Києв всім можливим озброєнням, яке мала в запасах. У цьому контексті залишилися лише певні варіанти у сфері протиповітряної оборони та боєприпасів, які Чехія може виробляти на власних заводах.

Однак навіть у реалізації цієї допомогти Петер Павел заявив, що не має впевненості, оскільки доволі важко знайти достатньо "робочих рук" серед населення Чехії. Він припустив, що для цього уряд може наймати робітників з України.

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"Робочу силу тут важко знайти. Але є можливості, наприклад, у вигляді робітників з України", - сказав він.

Політик також підтримав ініціативу Берліна надати України танки Leopard 2. Він заявив, що це відкрило вікно можливостей для інших країн та підкреслив, що Києву також потрібні бронемашини, артилерія, засоби протиповітряної оборони й багато боєприпасів.

Особливо він виділив потребу ЗСУ у винищувачах МіГ-29, однак натякнув, що для Чехії це питання лише у довгостроковій перспективі.

"Допоможуть винищувачі МіГ-29, які прийдуть з Польщі та Словаччини до України. Кожен літак має значення. Мені бракує уяви, що ми можемо зробити далі", - сказав чеський президент.

Петр Павел попередив, що інтерес Заходу до України може згаснути

Нагадаємо, що нещодавно глава Чехії Петр Павел попередив, що інтерес з приводу військової підтримки Україні може поступово зникнути, якщо Вашингтон перестане знаходитися на боці Києві та лобіювати це питання у світі.

Про це політик заявив в інтерв'ю місцевому виданню Rzeczpospolita. Він спрогнозував, що з огляду на наближення президентських виборів в Америці - тренд щодо України може стати менш актуальним для суспільства та влади США.

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