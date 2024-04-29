Ситуація наразі на Бахмутському напрямку дуже складна і артилерія росіян не затихає.

Російські окупаційні війська намагаються захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня. Через це ворог кидає в атаку усі свої сили.

Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич розповів в ефірі "Громадського радіо", що Сили оборони знищують все, "що рухається у напрямку міста". За його словами, на цій ділянці фронту працює кілька бригад, у тому числі 92-га окрема штурмова. Його бригада прикриває побратимів з повітря, аби загарбники не захопили місто.

"Їм поставили задачу захопити місто до 9 травня, а нам поставили задачу — не дати їм цього зробити. Територіальних успіхів ворог не має. Вони зупинені в районі Богданівки, в районі Іванівського. Південніше — Кліщіївка та Андріївка, вони намагалися також захопити територію, там кілька позицій було втрачено, однак позавчора 92-га бригада позиції повернула", — розповів Маляревич.

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Як зазначив військовий, ситуація наразі на Бахмутському напрямку дуже складна і артилерія росіян не затихає, але танків та БМП стало трохи менше.

"Вони дійсно роблять все можливе, щоб захопити хоча б щось по лінії каналу і навіть трошки далі", — сказав заступник командира.

Він також прокоментував чутки, що противник захопив кілька панівних висот. Маляречив наголосив, що це не відповідає дійсності, а подібну інформацію поширюють ті блогери та журналісти, яким хочеться "опублікувати інсайд".

"Мабуть, хочеться сенсацій. Там поряд є населений пункт Новий Часів Яр — це інша сторона каналу, біля Часового Яру. Туди добігло кілька штурмових груп противника, які були знищені у той самий момент. Але чомусь блогери вирішили сказати, що росіяни у Часовому Яру. Вони там були, але досить недовгий час, до висот не добігли", — пояснив військовий.

Бої за Часів Яр

Російські окупанти намагаються реалізувати тактику обходу Часового Яру з флангів, але на сьогодні ця задача для них нездійсненна. Про це розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Як зазначав військовий експерт Олександр Мусієнко у Часовому Яру росіяни використовують стандартну тактику малих оточень, щоб тиснути на Сили оборони.

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