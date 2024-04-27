Зазначається, що літаки чергували до 7:00.

Польські військові піднімали в повітря літаки в ніч на 27 квітня під час російського удару по Україні. Патрулювання здійснювалося в південно-східній частині країни.

"У зв'язку з початком чергової хвилі атак дальньої авіації РФ на об'єкти, розташовані на території України, активізовано авіацію Польщі та союзників, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

При цьому військові заявили, що вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки повітряного простору країни.

Відео дня

Зазначається, що польські літаки патрулювали до 7:00 ранку.

Удар Росії по Україні в ніч на 27 квітня - останні новини

У ніч 27 квітня росіяни знову вдарили по Україні крилатими та аеробалістичними ракетами. О 3:50 у Повітряних силах оголосили тривогу. Повідомили про зліт Ту-95МС з аеродрому "Оленя". О 06:01 в Україні пролунав відбій повітряної тривоги.

Пізніше в Повітряних силах повідомили, що окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування, з яких збили знищили 21 повітряну ціль.

Вас також можуть зацікавити новини: