Спроможності РФ обмежені завдяки героїзму ЗСУ й підтримці країн-партнерів.

Екс-очільник зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк вважає, що у Кремлі не мають спроможностей на розширення війни у Європі.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу 1+1, коментуючи інформацію, що російський президент Володимир Путін приняв рішення розширити агресію і його цілю можуть стати Молдова і країни Балтії.

"Путін якби міг, то пішов би ще далі. Тобто те, що він хоче, і те, що він може – це різні речі. І сьогодні нам треба оцінювати його спроможності з того, як реалізовує те, що хоче. Сьогодні ці спроможності обмежені завдяки не лише героїзму наших воїнів, хоча це першочергово, а й підтримці Заходу", - сказав Кондратюк.

Він підкреслив, що всім треба розуміти, що на сьогодні Путін – "це найбільший й наголошіних терорист в світі", і почати полювання особисто на нього і на його близьке оточення.

Ймовірна війна Європи з РФ

Цього місяця колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на ще одну країну. Як заявив Фішер в інтерв'ю Augsburger Allgemeine, у полі зору російського президента вже деякий час перебуває Молдова.

Країни Балтії активно підтримують Україну після повномасштабного вторгнення РФ. Там неодноразово заявляли, що ризик російської агресії щодо Литви, Латвії та Естонії дуже високий, тому необхідно посилити обороноздатність. Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що РФ становитиме загрозу всій Європі і в разі звільнення Україною всіх своїх територій.

Крім того, президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія може спробувати дестабілізувати її країну навесні 2024 року, коли стартують передвиборчі кампанії перед президентськими виборами.

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