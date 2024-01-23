За словами російських жінок, війна в Україні - "це помилка, і нам доведеться дорого заплатити за недалекоглядність нашого уряду".

Антивоєнні протести стають дедалі більшим джерелом занепокоєння для Кремля. Про це йдеться у матеріалі The Times.

Видання нагадує про історію Марії Андреєвої - дружини військового, який воює в Україні. Жінка сама стояла біля Кремля з плакатом "Свободу мобілізованим! Поверніть наших чоловіків, батьків і синів!" у руках, коли її затримала поліція.

Як зазначає ЗМІ, за останні тижні 34-річна Андреєва стала найбільш публічним обличчям зростаючого руху дружин і матерів, які намагаються змусити президента РФ Путіна повернути їхніх чоловіків і синів додому з війни.

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"Війна в Україні — це помилка, і нам доведеться дорого заплатити за недалекоглядність нашого уряду. Ця війна потрібна тільки владі. Це не принесло людям нічого, крім страждань", - сказала жінка.

Інша учасниця протесту, Марія Ішкова, розповіла, що поїхала з Санкт-Петербурга в окуповану Росією Україну, щоб зустріти Новий рік зі своїм чоловіком, також призовником, лише щоб її повідомили, що його вбили.

"Наші люди гинуть ні за що", — вважає жінка.

Андрєєва нещодавно зустрілася з Борисом Надєждіним, потенційним кандидатом у президенти, який виступав проти війни. Вона засудила політику Кремля щодо помилування ув’язнених, у тому числі тих, хто був засуджений за жахливі вбивства, в обмін на шість місяців перебування в Україні.

"Мій чоловік з лютого в окопі. Чому наше суспільство не дбає про те, щоб на свободу вийшли недолюди – канібали, серійні вбивці тощо?" — сказала вона.

Автори матеріалу додають, що жіночі розрізнені протести, петиції та прямі звернення до Путіна стають в РФ дедалі помітнішими, оголюючи тріщини в російському суспільстві майже через два роки після вторгнення в Україну. При цьому Кремль наказав офіційним особам будь-якою ціною зупинити поширення подібних демонстрацій.

Війна в Україні - останні новини

Окупанти під Авдіївкою втратили в понад десять разів більше техніки, ніж ЗСУ. Про це повідомив аналітик групи Oryx Naalsio. Загалом, росіяни втратили там вже 169 танків (+12), 293 ББМ (+28) та 12 мобільних засобів піхоти. При цьому ЗСУ під час оборон Авдіївки втратили 20 танків (-1), 14 ББМ (+5) та три мобільні транспорти піхоти (+1).

Також УНІАН повідомляв, що РФ несе величезні втрати в ході "м'ясних штурмів" під Авдіївкою. Військове керівництво продовжує гнати людей на позиції ЗСУ.

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