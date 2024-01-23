У Путіна переконують, що вони нібито не атакували житлові будинки.

У Кремлі цинічно прокоментували ракетні удари по Україні вранці 23 січня.

Як заявив прес-секретар диктатора Володимира Путіна, криваві ракетні удари по цивільній інфраструктурі нібито не є тактикою росіян.

"Наші військові не б'ють по соціальних об'єктах, житлових кварталах та мирному населенню. Це те, що кардинально відрізняє наших військових від військових київського режиму", - заявив Пєсков.

Він заперечив, що нинішня атака була "відповіддю за Донецьк", де росіяни самі ж вдарили по цивільних на місцевому ринку.

Водночас ТАСС з посиланням на інформоване джерело повідомляє, що росіяни нібито вдарили по розташуванню іноземних найманців у Харкові.

"Достовірно поки невідомо, громадянами якої країни були ці особи, але ця інформація зараз уточнюється", - сказав співрозмовник агентства.

Ракетні удари 23 січня - останні новини

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупанти запустили ракети по різних українських містах.

Зокрема, у Харкові внаслідок атаки три людини загинули, а ще понад 40 - отримали поранення, серед постраждалих є діти. З-під завалів надзвичайники врятували 27 людей.

У Києві внаслідок російської ракетної атаки відомо про 20 постраждалих. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей. На Дніпропетровщині внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна - травмована.

Вас також можуть зацікавити новини: