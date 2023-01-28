Втрачаючи велику кількість живої сили, противник поки що продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Втрачаючи велику кількість живої сили, противник поки що продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. "На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів 6 мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу Російської Федерації", - додали у Генштабі.

Відео дня

На Сіверському напрямку, йдеться у зведенні, противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Миколаївка Чернігівської області та Волфине, Муравейня, Середина Буда, Стара Гута, Рожковичі та Бачівськ на Сумщині

Також зазначається, що на Слобожанському напрямку, результаті мінометних та артилерійських обстрілів, шкоди зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку, як йдеться у зведенні, ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині; Новоселівське Луганської області та Берестове на Донеччині. На Лиманському напрямку з мінометів та ствольної артилерії ворог обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, вогневого ураження зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

"На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Богоявленка, Вугледар та Золота Нива на Донеччині. На Запорізькому напрямку обстріляні 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - актуальні дані

Після захоплення Соледара російські війська намагаються виснажити українську оборону і в одному з місць прорватися, щоб рухатись далі і досягнути більш значних результатів.

ЗС РФ наступає на Вугледарському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. За словами журналіста Юрія Бутусова, окупація Вугледара ворогом відтіснить українські сили від Кримського "коридору" і укріпить оборону противника.

На думку Інституту вивчення війни, ЗСУ відновили контрнаступ під Кремінною та у Запорізькій області. Водночас британські аналітики вважають, що вже у лютому може початися великий наступ Росії, щоб приурочити це до річниці вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: