Відремонтований міст вже не такий міцний, як раніше, кажуть військові.

Російські окупанти відзвітували про завершення ремонту на Чонгарському мосту. Однак колишню пропускну здатність міст вже не має, заявила в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що міст після ремонту, найімовірніше, не зможе витримувати те навантаження, що раніше. Зокрема, по ньому вже неможливо перевозити боєприпаси і військову техніку, тому міст, ймовірно, будуть використовувати тільки для перекидання живої сили і для руху цивільного транспорту.

"Все одно поруч облаштовують понтонну переправу, щоб використовувати для руху техніки. І, дійсно, навантаження на Кримський міст їх дуже тривожить, тому що вони розуміють, що об'єкт не є абсолютно безпечним. Нагадаю, Кримський міст боїться шторму", - заявила Гуменюк, очевидно, натякаючи на ракети Storm Shadow.

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Удар по Чонгарському мосту - що відомо

У ніч на 22 червня на Чонгарському мосту, який пов'язує окупований Крим з окупованою частиною Херсонської області, пролунали вибухи. Окупанти заявили, що ЗСУ завдали удару ракетами Storm Shadow.

Опубліковані з місця події фото і відео показали, що міст отримав досить серйозні, хоча і не критичні пошкодження.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відзначив, що саме по цьому мосту йшов основний потік постачання для російського угруповання на півдні України. За добу росіяни оперативно побудували поруч понтонну переправу, що побічно підтверджує надзвичайну важливість цього мосту.

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