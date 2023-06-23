У ЗСУ обіцяли, що "бавовна" на Чонгарському мосту боляче вдарить по логістиці ворога.

Російські окупанти після результативного удару ЗСУ по Чонгарському мосту звели під ним понтонну переправу, про що свідчать опубліковані проектом "Схеми" супутникові знімки Planet Labs за 23 червня.

На знімках також можна побачити сліди від обстрілів - на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним.

Водночас на знімках моста за 18 травня переправи ще немає, що свідчить про те, що звели її вже після удару ЗСУ.

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Удар по Чонгарському мосту - головне

22 червня 2023 року окупанти заявили про ракетний обстріл Чонгарського мосту, що з'єднує окупований Крим з материковою Україною. Стверджувалося, що українські війська нібито завдали удару ракетами Storm Shadow. На що у ГУР наголосили, подібні атаки триватимуть і надалі.

Через обстріл фактична влада Криму перенаправила рух транспорту з Чонгарського напрямку на пункти пропуску Армянськ і Перекоп.

Це був основний шлях окупантів для перекидання палива, боєприпасів і особового складу своєму угрупуванню на півдні. Як підтвердили пізніше в ОК "Південь", "бавовна" на Чонгарському мосту боляче вдарить по логістиці ворога та мінімізує його можливості для поповнення ресурсів.

У Кремлі відмовилися коментувати удар по мосту до Криму, тоді як вже наступного дня, 23 червня, росіяни зумисне вдарили в район Антонівського мосту під Херсоном.

Варто відзначити, що в рамках підготовки до контрнаступу ЗСУ в Херсонській області восени минулого року російських загарбників змусили покинути правий берег Дніпра шляхом регулярних ударів по Антонівському мосту.

Останні дні перед заходом ЗСУ в Херсон росіяни були змушені перекидати в бік Криму особовий склад і техніку через понтонні переправи у зв'язку з критичним пошкодженням Антонівського мосту, які українські військові, своєю чергою, контролювали вогнем артилерії.

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