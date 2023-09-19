Такої кількості ураженої техніки і боєкомплекту окупанти в Криму давно не спостерігали.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов запевняє, що удари по позиціях російських загарбників в окупованому Криму триватимуть і надалі.

Зокрема, в ефірі інформаційного марафону в нього запитали про спеціальну операцію ГУР в окупованому Севастополі. Юсов зазначив, що це частина комплексу заходів, які наразі тривають.

"Ми бачимо, що особливо часто з'являються новини з Криму, і повірте, що окупанти відчувають ці результати. Навіть у власних зведеннях починають говорити вже правду. Можемо констатувати, що останні дні, зокрема, - 13-14 вересня та інші, - є чорними днями для окупантів, зокрема у Криму. Такої кількості ураженої техніки і боєкомплекту вони давно не спостерігали", - наголосив Юсов.

Відео дня

Він зазначив, що "далі буде". "Це активні заходи, які триватимуть", - додав Юсов.

Вибухи в Криму - новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 вересня Крим сколихнули гучні вибухи. У тимчасово окупованому Севастополі повідомляли про приліт, у місті виникла потужна пожежа в районі судноремонтного заводу.

Вже надранок було відомо, що внаслідок "бавовни" пошкодження отримали два російських кораблі: було завдано удару великому десантному кораблю "Мінськ" та ракетоносію "Калібрів" – субмарині проекту 636.6 "Ростов-на-Дону".

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