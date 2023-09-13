Хоча корабель видно лише частково, вже можна говорити, що в море він навряд чи вийде.

У мережі з'явилося фото великого десантного корабля "Мінськ", який отримав пошкодження під час ракетного удару по Севастопольському судноремонтному заводу минулої ночі.

Знімок наразі активно поширюється в мережі. Хоча на ньому видно лише верхівку корабля, а його велика частина прихована за перешкодою, все одно чітко видно його жалюгідний стан. Щонайменше вся надпалубна частина корабля обгоріла. Що з рештою – поки можна тільки припускати.

Те, що обгорілі рештки належать саме "Мінську", підтвердив OSINT-розслідувач з нікнеймом Special Kherson Cat, який порівняв по фото характерні деталі пошкодженого корабля з "прижиттєвою" фотографією "Мінська".

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Нічний удар по Севастополю

Минула ніч в окупованому Севастополі виявилася вельми неспокійною. У місті лунали вибухи, а небо освітлювали спалахи снарядів ППО. Вранці Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Севастополі.

За версією окупантів всього було випущено 10 ракет, з яких 7 нібито вдалося збити. Решта влучили по території заводу і спричинили там пожежу. Зокрема окупанти визнали пошкодження двох кораблів у доці, називати які вони не стали.

Пізніше російські телеграм-пабліки поширили інформацію, що від ударів ракет постраждали підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ". Також заявлялося про загибель двох осіб, які навіщось вирішили провести ніч на військовому об'єкті, який контролює окупаційна армія.

Потім факт успішного пошкодження російських кораблів підтвердило ГУР МОУ.

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