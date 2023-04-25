Контрнаступ України пов'язаний з величезними ставками на майбутнє війни, стверджує видання.

Україна готується розпочати контрнаступ вже в травні. Про це пише The New York Times.

Однак, за даними видання, без вирішальної перемоги західна підтримка України може ослабнути, і Київ може опинитися під зростаючим тиском почати серйозні мирні переговори, щоб покласти край або заморозити конфлікт.

Як повідомляється, США і НАТО надали Україні велику кількість артилерії та боєприпасів для майбутньої битви, і тепер офіційні особи кажуть, що вони сподіваються, що цих поставок вистачить.

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Водночас очікується, що 12 українських бойових бригад чисельністю близько 4000 солдатів у кожній будуть готові до кінця квітня, згідно з розсекреченими документами Пентагону. У документах говориться, що Сполучені Штати та союзники по НАТО навчають і постачають дев'ять таких бригад.

"Все залежить від цього контрнаступу", - говорить Олександр Вершбоу, колишній посол США в Росії і високопоставлений чиновник НАТО. "Всі сповнені надій, може бути, надмірно оптимістичні. Але це визначить, чи буде гідний результат для українців з точки зору відновлення території на полі бою й створення набагато більш значних важелів для досягнення врегулювання шляхом переговорів".

За даними видання, американські військові чиновники кажуть, що, можливо, українська армія знову зможе їх здивувати. Тепер ЗСУ озброєні європейськими танками й американськими бронетранспортерами, а також мають нові підрозділи, навчені й оснащені американцями та силами НАТО.

Тим часом, як зазначає видання, шанси на те, що Путін відступить практично дорівнюють нулю.

"Існує дуже мало свідчень і мало підстав вважати, що Путін відмовиться від своєї стратегічної мети поневолити Україну політично, якщо не повністю у військовому відношенні. Це була його мета не тільки протягом року, але і протягом майже десятиліття", - сказала помічник Міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер.

Контрнаступ України - що відомо

Днями президент Володимир Зеленський анонсував події, які дадуть ВСУ більше зброї.

Тим часом у ГУР заявили, що Україна ніколи не погодиться віддавати комусь частину своєї землі, а війна завершиться поверненням до кордонів 1991 року.

За прогнозом глави розвідки Буданова, вже навесні ЗСУ зайдуть до Криму, а Зеленський заявив, що Україна активно готує нові бригади і підрозділи військових.

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