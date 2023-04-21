Він зауважує, що перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки постійно і дуже уважно аналізуються.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що активно готуються нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті.

"Провів сьогодні Ставку. Доповідали генерали Сирський, Тарнавський, Головком, керівник ГУР, представники уряду. Постійно і дуже уважно аналізуємо перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки", - зазначив глава держави у своєму відеозверненні.

Він підкреслив, що передова - це пріоритет номер один. "Активно готуємо і нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їхнього забезпечення, тренування, інтеграції до загального Плану оборони - щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливих деталей", - сказав Зеленський.

Відео дня

Засідання Ставки

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після чергового засідання Ставки верховний головнокомандувач повідомив, що українським військовим відомі всі плани окупантів на найближчий час.

На зустрічі обговорили ситуацію на фронті та питання виробництва ракет і боєприпасів, а також заслухали голову української розвідки Кирила Буданова.

За словами Зеленського, зараз розробляється якісніша схема розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах.

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