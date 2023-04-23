Президент звернувся до нації за підсумками 424 дня війни.

Президент Володимир Зеленський анонсував міжнародні події, результатом яких стануть додаткові поставки зброї в Україну. Цю заяву голова держави зробив у своєму відеозверненні за підсумками 424-го дня війни.

Він зазначив, що майже щодня ведеться комунікація з партнерами, поставлено відповідні завдання перед українською дипломатією.

"Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї. (...) В абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота. І так правильно. Саме так це працює", - сказав Зеленський.

Відео дня

Очікувані поставки зброї в Україну

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня в Україну приїжджав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На прес-конференції він заявив, що союзники продовжать надавати Україні істотну військову підтримку, щоб допомогти їй здобути перемогу у війні.

Столтенберг також очікує, що на літньому саміті НАТО у Вільнюсі, в присутності президента Зеленського, буде узгоджений комплексний пакет допомоги з ще більшою підтримкою.

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