В новій версії документу врахували повномасштабне вторгення Росії в Україну.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію під назвою "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна".

Як повідомляє "Укрінформ", у новій версії документу врахували повномасштабне вторгення Росії в Україну. Резолюцію підтримали 82 країни, ще 80 держав утрималися.

Проти оновленої резолюції голосували 14 країн. Це Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Зімбабве.

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Зазначається, що нова версія документу засуджує використання Росією Криму з метою агресії проти України та для підтримки спроби незаконної анексії Херсонської та Запорізької областей. Крім того, резолюція засуджує "розпалювання ненависті до України та українців, а також поширення дезінформації, що виправдовує агресію Російської Федерації проти України, у тому числі через систему освіти". Також Генасамблея засуджує "нову безпрецедентну хвилю довільних затримань у Криму, насильницькі переміщення в Крим і з Криму", насильницькі зникнення, а також "так звані процедури фільтрації, зокрема щодо переміщених осіб".

Водночас наголошується, що окупація Криму стала основою для серйозної кризи в галузі прав людини на інших територіях України, що перебувають під тимчасовим контролем російських окупаційних військ.

Резолюція "вимагає, щоб РФ негайно припинила свою агресію проти України та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". У документі акцентується увага на дискримінаційній практиці російської окупаційної влади, свавільних затриманнях і арештах, тортурах, сексуальному насильстві, примусу затриманих осіб до "співпраці" тощо.

Оновлена резолюція вимагає від Росії негайно скасувати рішення, яким Меджліс кримськотатарського народу оголосили екстремістською організацією і заборонили його діяльність, а також вироки щодо кримських татар та їхніх лідерів і негайно звільнити затриманих, включно з лідерами Меджлісу.

Крім цього, Генасамблея вимагає припинити насильницьку депортацію українських дітей до РФ і вжити необхідних заходів щодо їх безпечного повернення і возз'єднання з родинами. Водночас Росія повинна припинити політику насильницької зміни демографічного, зокрема й етнічного, складу населення і вжити заходів, спрямованих на обмеження вільної міграції громадян Росії до тимчасово окупованого Криму.

При цьому, резолюція нагадує державам та міжнародним організаціям про необхідність називати органи РФ та їхніх представників у Криму "окупаційною владою Російської Федерації".

Звільнення окупованого Криму: що відомо

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українська армія битиме по російських штабах на тимчасово окупованих територіях до лютого. Надалі це стане базою для звільнення Криму від російських загарбників.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк упевнений, що через півроку тимчасово окупований Крим вже буде звільнено. За його словами, розв'язана РФ війна проти України повинна закінчитися кінцем "русского мира".

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