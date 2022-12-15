Росіяни укріплюють берегову лінію, побоюючись українського десанту.

Російські окупанти вже готуються відбивати атаки українських Сил оборони в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, росіяни облаштовують укріплення, зокрема й на береговій лінії, побоюючись висадки українського десанту.

"Зокрема, нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей. Додатково встановлюються так звані "зуби дракона" - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки", - зазначили у розвідці, додавши фотодокази.

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Деокупація Криму - головні новини

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що через шість місяців Україна поверне Крим, що вкрай розлютило заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва і він знову розсипався погрозами.

12 грудня Подоляк заявив, що купив квиток на поїзд до Сімферополя з відкритою датою.

Крім того, 11 грудня російські окупанти облаштовують лінії оборони просто на кримських пляжах. Ціла мережа траншей на березі з'явилася неподалік від селища Чорноморське - в 200 км від Одеси.

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