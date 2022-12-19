За його словами, це реалістичний прогноз, але "свято обов'язково буде на нашій вулиці".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що війна завершиться перемогою України, але не раніше весни-літа.

"Я б хотів, щоб це (перемога України - УНІАН) сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни-літа у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов'язково буде на нашій вулиці", – сказав Данілов в інтерв’ю "Українській правді".

Крім того, серкетар РНБО наголосив, що всі захоплені території повинні бути звільнені. "Це буде наша територія, там буде наша влада", – сказав він.

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Втім, Данілов зізнався, що Донецьк, Луганськ та Крим – це досить важкі цілі, хоча немає нічого неможливого.

"Має бути розум, розрахунок і дія. Якщо у вас є розум, розрахунок і дія, то перемога буде обов'язково за вами. І головне – якщо на вашому боці правда, а правда на нашому боці", – пояснив він.

Коли закінчиться війна в Уркаїні: останні прогнози

На думку керівника Головного управління розвідки генерал-майора Кирила Буданова, бої в Україні повинні закінчитися до літа наступного року.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей прогноз, зазначав, що "ми не знаємо, коли ця війна закінчиться".

Останніми тижнями все частіше лунають повідомлення про те, що РФ, ймовірно, спробує знову наступати на Україну з півночі. Зокрема, напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю, в якому заявив про можливий новий наступ росіян.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Росія може відновити можливість йти в наступ вже в січні-лютому.

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