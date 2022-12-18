Повномасштабна війна в Україні перетвориться на "затяжний конфлікт" вже за кілька місяців.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що протягом найближчих 8 місяців війна в Україні не закінчиться.

Як Арестович зазначив в ефірі "Фейгін Live", конфлікт, що триває більше як рік, "в принципі можна кваліфікувати як затяжний конфлікт".

"[Затяжний конфлікт] – це півтора-два роки або більше року. Більше року буде через два місяці. Ми розуміємо, що через 2 місяці війна не закінчиться. А ще я сильно підозрюю, що вона ще півроку не закінчиться після цих двох місяців", - заявив Арестович.

Відео дня

Водночас він зазначив, що "затяжний конфлікт небезпечний для всіх".

"Точніше не небезпечний, а його не любить ніхто. І він небезпечний частково. Ще Сунь-цзи (Китайський стратег – УНІАН) сказав, що війна любить швидкість і не любить затягування", - зазначив чиновник.

Війна в Україні-останні прогнози

На думку керівника Головного управління розвідки генерал-майора Кирила Буданова, бої в Україні повинні закінчитися до літа наступного року.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей прогноз, зазначав, що "ми не знаємо, коли ця війна закінчиться".

Останніми тижнями все частіше лунають повідомлення про те, що РФ, ймовірно, спробує знову наступати на Україну з півночі. Зокрема, напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю, в якому заявив про можливий новий наступ росіян.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Росія може відновити можливість йти в наступ вже в січні-лютому.

Вас також можуть зацікавити новини: