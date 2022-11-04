Російські військові недисципліновані, в армії панує низький моральний дух.

Російські військові не хочуть виконувати накази свого керівництва. Окупантам не дають відступати, на фронті їх контролюють "загороджувальні загони", а дезертирів можуть розстріляти.

Як повідомляється у новому звіті від розвідки Міноборони Британії, тактика відстрілу дезертирів може свідчити про низький рівень підготовки військових, про низький моральний дух та недисциплінованість російських військ.

"Через низький моральний дух і небажання воювати російські війська, ймовірно, почали розгортати "загороджувальні війська" або "підрозділи блокування". Ці підрозділи погрожують розстріляти власних солдатів, які відступають", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього розвідка інформує, що нещодавно російські генерали хотіли, щоб їхні командири застосували зброю проти ти, хто не хоче воювати. Щобільше, дезертирів дозволили вбивати після попередження про недопустимість відступу. Генерали РФ хочуть, аби військові трималися на позиціях під страхом смерті.

Проблеми в армії РФ

Сьогодні стало відомо, що у Росії виникли проблеми з постачанням важкої військової техніки. Розвідка Британії встановила, що у середині жовтня країна-агресорка втрачала понад 40 одиниць бронетехніки на день. Окрім цього, в РФ продовжують приховану мобілізацію, що викликає незадоволення серед громадян. Тому влада вже готується до протестів.

У Генштабі також повідомили, що за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів біля 6 населених пунктів та завдали по ворогу 21 удару. Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

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