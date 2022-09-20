Самовільне залишення частини в період мобілізації та воєнного стану каратиметься в'язницею.

В Росія Держдума ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час".

Повідомляється, що російські депутати затвердили пакет поправок до законопроекту Про внесення змін до КК РФ, прийнятий в першому читанні в липні. За внесення поправок проголосували 389 депутатів Держдуми.

Поправками вводиться кілька нових статей КК РФ: "Добровільна здача в полон "і "Мародерство". За здачу в полон загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. За мародерство - аж до 15 років колонії. У переліку обтяжуючих обставин з'являється вчинення злочину "в період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час".

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Самовільне залишення частини в період мобілізації та воєнного стану каратиметься суворіше:

від двох до 10 діб - до 5 років позбавлення волі, а не до одного року;

від 10 до одного місяця - до 7 років позбавлення волі, а не до трьох років;

понад місяць - від 5 до 10 років колонії, а не до п'яти років.

Невиконання підлеглим наказу начальника, відданого в установленому порядку, в період воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій, а так само відмову від участі у військових або бойових діях будуть карати позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Також призвані на військові збори росіяни, що знаходяться в запасі, будуть нести кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство нарівні з контрактниками і призовниками.

Як повідомляв УНІАН, в російській столиці починається мобілізація на війну проти України. Жителям Москви почнуть видавати повістки.