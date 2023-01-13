Також повідомляється, що рашисти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області.

Для підрозділу окупаційних військ на Донеччині війскове керівництво РФ замовило цивільний спецодяг. Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні вже пояснив, навіщо це робиться.

"Стало відомо про замовлення цивільного спецодягу з логотипами "Роснефть" та "Електросталь" для особового складу одного із підрозділів загарбників, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що очевидно, з певною метою противник намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ. Також повідомляється, що рашисти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють побудинкові обходи. До того ж загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу.

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В окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники проводять фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва з Силами оборони України.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські захисники відбили атаки ворога в районі 17 населених пунктів на сході країни. Окрім цього, за минулу добу ЗСУ "задвохсотили" 740 окупантів, та потужно оновили втрати РФ в Україні.

Вранці у МІноборони розповіли про ситуацію у Соледарі. Українські воїни відважно намагаються втримати оборону міста, ніч буде гарячою. Також українців попередили про підготовку Росією нового удару по Україні. Наталія Гуменюк нагадала, що завжди потрібно бути готовим до нових атак росіян.

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