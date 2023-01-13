Українські воїни відважно намагаються втримати оборону Соледара.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ніч у Соледарі була гарячою, але місто утримують Збройні сили України.

Вона повідомила, що ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Попри надлюдські умови, українські захисники тримають оборону.

"Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумніву немає" – наголосила заступниця міністра оборони.

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Бої за Соледар

Протягом останніх двох тижнів російські окупанти намагаються масованим штурмом захопити Соледар. Без контролю над цим містом ворогу не вдасться просунутися вглиб Донецької області. Штурмові дії окупанти розпочали 27 грудня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Росія могла втратити під Бахмутом і Соледаром Донецької області до 20 тисяч окупантів. Для штурму Соледара Росія відправила майже все боєздатне угруповання.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. з позивним "Мадяр" показав штурм окупантів з повітря.

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