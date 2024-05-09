Супротивники поцілили в об’єкт культурної інфраструктури, зазначив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.

У ніч на 9 травня російські БПЛА типу Shahed 136/131, якими ворог атакував Україну, влучили у Будинок культури на Миколаївщині, почалася пожежа.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. "Ворог вчергове застосував "Шахеди". Перша хвиля "Шахедів" складалася з 17 одиниць, й вся вона була знищена. Вилетіла з Чауди. Друга хвиля складалася з трьох одиниць. На жаль, є влучання, але влучили вони в об’єкт культурної інфраструктури. Обійшлося без жертв. Проте зайнялася пожежа - це влучення у Будинок культури", - розповів Плетенчук.

Він додав, що ворог так само постійно застосовує керовані авіаційні бомби, здебільше від них страждають населені пункти Херсонщини. "Там за минулу добу, на жаль, є загиблий цивільний, троє людей поранено, серед них дитина 7 років", - додав начальник Центру.

Відео дня

Про ворожі обстріли також розповіли керівники регіональних військових адміністрацій. Зокрема, за словами очільника Миколаївської ОВА Віталя Кіма, 8 травня, о 09:47 та 11:01, агресор здійснив артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади та о 23:20 - гатив по території Куцурубської громади.

Сьогодні вночі, 9 травня, внаслідок влучання БПЛА типу Shahed 136/131 частково зруйновано будівлю колишнього Будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади. Внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 кв. метрів, на зараз займання ліквідовано.

За даними начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за добу, станом на 6 ранку 9 травня, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися населені пункти регіону Велетенське, Кізомис, Станіслав, Інженерне, Понятівка, Садове, Антонівка, Білозерка, Берислав, Михайлівка, Миколаївка, Ольгівка, Львове та Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено 12 багатоповерхівок та 54 приватних будинки. Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, адмінбудівлю, поштове відділення, об'єкти промисловості та газогони. Виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає", - розповів посадовець. Також побиті господарські споруди, складське приміщення, гаражі, спецтехніка та приватні автомобілі.

Ворожі дрони-камікадзе вночі атакували Україну - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 9 травня армія РФ знову здійснила повітряну атаку на Україну. За даними командувача Повітряних сил Миколи Олещука, окупанти запустили 20 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда - Крим.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних cил України та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних дронів на Одещині.

Вас також можуть зацікавити новини: