Окупанти запустили 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

У ніч на 9 травня Росія знову здійснила повітряну атаку на Україну, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти запустили 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.

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Повітряні атаки Росії

Вранці 8 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну після недовгого періоду затишшя. Загалом окупанти використали 76 повітряних цілей – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Силам ППО вдалося знищити 59 цілей ворога.

Повідомлялося, що ворог атакував обʼєкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. В Укренерго зазначили, що втрата генерації електроенергії внаслідок атаки є досить суттєвою, і імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит, що виник в енергосистемі.

У Повітряних силах зазначали, що потрібно бути готовими до того, що противник може продовжувати такі удари.

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