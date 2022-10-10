Диктатор наголосив, що його нібито попередили, що по Білорусі хочуть завдати ударів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "відзначився" новою порцією скандальних звинувачень у тому, що Україна та НАТО хочуть напасти на його країну.

Про це він заявив після наради із військовими та силовиками, пишуть пропагандистські ЗМІ.

За його словами, вчора Білорусь нібито отримала дані про те, що Україна готує удар по Білорусі.

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"Вчора вже неофіційними каналами нас попередили про завдання удару по Білорусі з території України. Як було заявлено: "Ми зробимо так, що це буде Кримський міст-2". Моя відповідь була простою: "Доведіть президентові України та іншим божевільним, що Кримський міст їм здасться квіточками, якщо вони торкнуться своїми брудними руками хоч до одного метра нашої території", - пафосно заявив білоруський диктатор.

Ба більше, Лукашенко у своїй божевільній промові торкнувся не лише України, а й НАТО, пофантазувавши про "ядерні удари".

"Київ розпочав процес відкриття другого фронту – проти Білорусі, а Захід обговорює можливість завдати по ній ядерного удару", - заявив він.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Володимира Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною.

З території Білорусі ведеться ракетний обстріл українських міст.

І хоч сам Лукашенко намагається заперечити факт військової співпраці з путінським режимом, на Білорусь, як і на Росію, накладені нові європейські санкції.

Разом з тим наразі регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну. Хоча деякі експерти вважають це питанням часу. Москва продовжує вербувати на війну окремих білоруських "добровольців", організувавши їм навчання на території РФ.

Кілька днів тому російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі з Ту-22 м3 стратегічної авіації.

В цілому, на думку проекту "Беларускі Гаюн", загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

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