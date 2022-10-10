Коментарі щодо наради очікуються згодом.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко термінового скликав військових та силовиків на нараду. Вона повинна була розпочатися об 11:00.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Пул первого".

"Пул очікує коментарів Першого (Лукашенка - УНІАН) за обстановкою", - йдеться у повідомленні.

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До слова, Лукашенко скликав силовиків та військових на тлі масованого ракетного удару по Україні.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Володимира Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною.

З території Білорусі ведеться ракетний обстріл українських міст.

І хоч сам Лукашенко намагається заперечити факт військової співпраці з путінським режимом, на Білорусь, як і на Росію, накладені нові європейські санкції.

Разом з тим наразі регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну. Хоча деякі експерти вважають це питанням часу. Москва продовжує вербувати на війну окремих білоруських "добровольців", організувавши їм навчання на території РФ.

Кілька днів тому російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі з Ту-22 м3 стратегічної авіації.

В цілому, на думку проекту "Беларускі Гаюн", загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

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