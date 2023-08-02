Українські захисники відпрацювали вночі дуже ефективно, але систем ППО не вистачає, зазначила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня нашої держави.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чого прагнуть російські загарбники, коли завдають ударів по дунайських портах в Одеській області.

"Переключення" противника на річку Дунай зовсім не означає, що він залишив поза своєю увагою порти Великої Одеси, розповіла вона під час брифінгу у медіа-центрі "Україна-Одеса". "Всі порти - важливий елемент "зернової угоди" (з якої РФ демонстративно вийшла - УНІАН). Не виключено, що удари по дунайському напрямку спрямовані на те, щоб відповідним чином відреагували Сили оборони. Зокрема, перенаправили певні системи ППО на південь Одещини, але цього не буде", - наголосила Гуменюк.

Також вона акцентує: ворог весь час вишукує нову тактику, підбирає нову зброю, щоб завдати якомога більшу шкоду Україні. Він очікує нових рішень на рівні дипломатії, але, зрозумівши, що назустріч йому не йдуть, вдається до вогневих атак. Зокрема, за словами Гуменюк, противник наразі посилив вогонь вздовж лінії фронту, зокрема, на Херсонщині, та "засів" у глибокій обороні на Запорізькому та східному напрямках. На думку спікерки, ворог також вишукує способи перемикання загальної уваги на інші регіони.

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"Так, сьогодні вночі була здійснена потужна атака з використанням ударних безпілотних апаратів по портовій інфраструктурі на Дунайському напрямку, який багатьма експертами був проголошений як одна з альтернатив "зернового питання". Саме тому ворог зосередив на ньому свою увагу", - каже Гуменюк.

За її даними, сьогодні вночі на півдні Одещини всі підрозділи Сил оборони (ППО, ВМС ЗСУ, територіальна оборона тощо) об’єднали зусилля, щоб виставити максимально щільний загороджувальний вогонь проти потужного удару ворожих безпілотників. Українським захисникам вдалося знищити 11 дронів, але є і влучання, що призвело до відповідних руйнувань.

"Треба розуміти, що у ворога великі потужності, а засобів ППО нам, все ж таки, не вистачає… Цієї ночі атака здійснювалась одночасно - на стратегічний напрямок - портову інфраструктуру, та столичний напрямок. Бо ворогу вигідно розосередити нашу ППО. Аналізуючи тактику ворога, ми розуміємо, що це - система. Тобто, саме такі атаки повторюватимуться", - констатує Гуменюк.

Вона нагадала, що наразі питання посилення ППО в Україні обговорюється на усіх рівнях, однак поки ще окупанти завдають удари по Одещині, в тому числі, щоб продемонструвати нібито свою монополію у Чорному морі.

"У пріоритеті ворога переконати світову спільноту, зокрема, великих судновласників у тому, що українські порти ненадійні, що навігація у напрямку підконтрольних Україні портів - небезпечна", - вважає Гуменюк.

Також, на її думку, ворог намагається дискредитувати Сили оборони, які нібито нездатні захистити громадян.

"Але результативність ППО при тих умовах, які склалися під час цієї атаки на Дунай, була дуже високою. Так - не абсолютною, але треба усвідомлювати, що ворог теж вивчає спроможності української ППО, а сьогодні була багатохвильова атака, з використанням особливостей рельєфу…", - стверджує Гуменюк.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі, 2 серпня, російські військові атакували південь Одеської області дронами-камікадзе Shahed-136, випущеними з Азовського моря, які летіли через Чорне море. Над Одещиною знищено 11 дронів. За даними Одеської обласної прокуратури, ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю.

Пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морського вокзалу.

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