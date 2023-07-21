Вночі РФ обстріляла ангари з зерном в Одеській області і спалила 120 тон збіжжя.

Російське Міністерство оборони заявило, що ракетний удар по складах з українським зерном дозволив зірвати підготовку "терактів" проти РФ. Про це йдеться в денному зведенні російського військового відомства.

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдали чергового удару високоточною зброєю великої дальності морського базування по об'єктах, де готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів. Ціль удару досягнута. Всі призначені об'єкти вражено", - йдеться в повідомленні.

Також російське Міноборони стверджує, що окупаційні війська змогли відбити всі наступальні дії української армії на Донбасі і в Запорізькій області. При цьому агресор заявляє про нанесення значної шкоди ЗСУ в живій силі і бойовій техніці.

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Ракетні удари по зерновій інфраструктурі

Минулої ночі агресор атакував ракетами південні регіони України. Вранці речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ракети "Калібр" і "Онікс" влучили по території агропідприємства в Одеській області. Вона уточнила, що мова йде саме про зерносховища, і безпосередньо пов'язала ці атаки зі зривом "зернової угоди".

Пізніше Одеська обласна прокуратура уточнила, що внаслідок обстрілу та пожежі знищено щонайменше три зернових ангари, пошкоджено адміністративні приміщення та сільськогосподарську техніку. Також пошкодження отримала і рятувальна техніка ДСНС, яка прибула для гасіння пожежі і перебувала на території агрофірми в момент повторного влучання ракети по території того ж підприємства.

В результаті цієї атаки окупантам вдалося знищити також 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю.

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