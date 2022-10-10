За його словами, зараз війна не залежить від пори року і погоди, а тому подібні прогнози викликаються сумніви.

Активна фаза війни в Україні точно не закінчиться до католицького Різдва, яке святкується 25 грудня.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі Freeдом.

За його словами, зараз війна не залежить від пори року і погоди, а тому подібні прогнози викликаються сумніви.

"Динаміка бойових дій на сьогоднішній день настільки висока, що говорити що до 25 грудня ми закінчимо активну фазу було б неправильно. Ми бачимо активні рухи і на Луганському напрямку, і противник не залишає спроб продовжувати наступ на Донецькому напрямку. Теж саме Північна Таврія і Херсонський напрямок", - пояснив Грабський.

У той же час він не виключає, що до Різдва на якийсь час може знизитися інтенсивність бойових дій, проте важкі бої продовжаться.

"Противник зараз намагається утримати ті позиції, які він може утримати. Вони одночасно продовжують дуже сильно тиснути на Бахмутському напрямку і на Мар'їнському напрямку. Потрібно розуміти, що оголошена часткова мобілізація, при всіх її недоліках, не означає, що Кремлю не вдасться зібрати достатню кількість людей", - підсумував експерт.

Війна в Україні

Наразі триває контрнаступ Сил оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Після звільнення Лиману стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

ЗСУ за останню добу відбили атаки противника в районі чотирьох населених пунктів, підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння і військової техніки, а також 4 ЗРК противника.

Загальний бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 62 тис.870 осіб, з яких 370 знищено за минулу добу.

Раніше в Міноборони Британії заявили, що російським окупаційним військам необхідно продемонструвати хоч якийсь успіх у війні в Україні. Через це загарбники наполегливо намагаються взяти Бахмут силами ПВК "Вагнера" і ув'язнених.

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