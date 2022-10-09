Як наголосили у Міноборони України, навіть застарілі С-300 у руках професіоналів здатні ефективно знищувати найновіші російські літаки.

Українські зенітники з підрозділу С-300 за місяць знищили 23 російські цілі. Ворожа авіація намагалась ховатися за висотками, рельєфом місцевості, але це не допомагало.

Командир однієї з зенітних батарей Сергій розказав, що разом з іншими підрозділами ППО вони дали добрячої прочуханки російським окупантам, пише Міноборони України у Facebook.

Зенітники продовжували один за одним "приземляти" літаки, вертольоти та крилаті ракети загарбників.

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"Лише за перший місяць повномасштабного вторгнення наша трьохсотка "приземлила" 23 ворожі цілі, завдавши збитків ворогу більше ніж на кілька мільярдів доларів. При цьому ми залишалися цілі й практично неушкоджені", — розповів Сергій.

За словами військового, успіх у протиповітряному бою передусім залежить від підготовки й мотивації воїнів. Навіть застарілі С-300 у руках професіоналів здатні ефективно знищувати найновіші російські літаки.

"Це наша робота - не давати ворогу літати в українському небі. Наша мета — завдати нищівної поразки рашистам й звільнити всю Україну. Кожен окремо й усі разом ми наближаємо перемогу", - наголосив Сергій.

Повітряна оборона України - новини

Як повідомляв речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, уже майже чотири місяці російські військові літаки не залітають у повітряний простір України, що контролюється ЗСУ.

Крім того, росіяни змінили тактику застосування авіації через втрати. Тепер авіація противника здебільшого діє на відстані.

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