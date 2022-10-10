Постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів.

Минулої доби російські окупаційні війська завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього, за минулу добу, постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів. Серед них - Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка. Для ударів по Запоріжжю противник використав сім зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста і помешкання мирних цивільних громадян", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли. Так, на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикове, Ворожба, Янжулівка та Миропілля, а на Слобожанському напрямку ворог наносив удари з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гріньківка.

На Краматорському напрямку ворог гатив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Першотравневе, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також, в районі населеного пункту Сватове, ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи.

У Генштабі також повідомили, що на Бахмутському напрямку окупанти атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зайцеве, Красна Гора, Соледар. Окрім того, окупанти замінували місцевість в районі Берестового.

Тим часом на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар’їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в райони понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Неподалік Дудчан ворог задіяв ударний БпЛА. Загалом на напрямку окупанти здійснили до 30 вильотів БпЛА з метою ведення повітряної розвідки.

Контрнаступ ЗСУ

Наразі триває контрнаступ Сил оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Згодом стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

Вас також можуть зацікавити новини: