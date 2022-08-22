Загарбники розмістили на всій території електростанції великі обсяги автомобільного палива.

Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію з пожежею на Запорізькій АЕС. Для цього на території станції вони розмістили велику кількість автомобільного палива.

Про це у Facebook повідомив координатор громадського руху "Спільна справа" Олександр Данилюк з посиланням на джерела української розвідки на ЗАЕС.

На підготовку провокації вказують і інші дії окупантів, окрім заготівлі запасів палива.

"На це вказує також направлення на станцію додаткових підрозділів РХБЗ (військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту)", – уточнив він.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

18 серпня у Головному управління розвідки Міністерства оборони України заявили про високу ймовірність вчинення окупантами масштабного теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Вас також можуть зацікавити новини: