Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав усі сторони угоди з експорту зерна поважати підписані домовленості.
Про це він розповів в інтерв'ю TRT.
"Ми можемо бачити, наскільки чутливий процес щодо нападу на Одеський порт в суботу, на жаль. Ми не хотіли цього, але це сталося. Ми очікуємо, що всі будуть захищати домовленості і діяти відповідно до своїх обов'язків", - сказав турецький президент.
Також Туреччина просить всіх "уникати дій, що суперечать букві і духу досягнутої угоди".
"Нас засмучує, що таке трапляється, і провал в цьому буде проти всіх нас. Ми сповнені рішучості реалізувати угоду", - зазначив він.
Як відомо, 22 липня Україна, Туреччина, Росія і організація Об'єднаних Націй підписали договір для експорту зерна з українських портів.
Вже вранці 23 липня російські війська ракетами атакували Одесу, вдаривши по морському торговому порту.
Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат заявив, що росіяни потрапили туди, де зберігалося зерно.
У МЗС України назвали обстріл порту Одеси плювком Путіна в обличчя президенту Туреччини і генсеку ООН.
У той же день в Міноборони Туреччини заявили, що Росія запевнила їх у непричетності до обстрілу порту.
Однак пізніше Міноборони РФ підтвердило удари по порту, заявивши, що вони нібито атакували судноремонтний завод.