Він закликав усіх "уникати дій, що суперечать букві і духу досягнутої угоди".

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав усі сторони угоди з експорту зерна поважати підписані домовленості.

Про це він розповів в інтерв'ю TRT.

"Ми можемо бачити, наскільки чутливий процес щодо нападу на Одеський порт в суботу, на жаль. Ми не хотіли цього, але це сталося. Ми очікуємо, що всі будуть захищати домовленості і діяти відповідно до своїх обов'язків", - сказав турецький президент.

Також Туреччина просить всіх "уникати дій, що суперечать букві і духу досягнутої угоди".

"Нас засмучує, що таке трапляється, і провал в цьому буде проти всіх нас. Ми сповнені рішучості реалізувати угоду", - зазначив він.

Як відомо, 22 липня Україна, Туреччина, Росія і організація Об'єднаних Націй підписали договір для експорту зерна з українських портів.

Вже вранці 23 липня російські війська ракетами атакували Одесу, вдаривши по морському торговому порту.

Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат заявив, що росіяни потрапили туди, де зберігалося зерно.

У МЗС України назвали обстріл порту Одеси плювком Путіна в обличчя президенту Туреччини і генсеку ООН.

У той же день в Міноборони Туреччини заявили, що Росія запевнила їх у непричетності до обстрілу порту.

Однак пізніше Міноборони РФ підтвердило удари по порту, заявивши, що вони нібито атакували судноремонтний завод.

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