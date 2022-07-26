За його словами, яке ставлення до нього продемонструєш, таке і отримаєш у відповідь.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що підхід західних політиків до Президента Російської Федерації Володимира Путіна не працює.

Про це він розповів в інтерв'ю TRT, пише Haberler.

Він розповів про останню зустріч з російським диктатором і назвав її позитивною.

"Тому що ми тут ні на кого не дивимося очима ворога. Ми дивимося очима друга, і, таким чином, наша точка зору призводить до дійсно щирого підходу обох сторін. Крім того, як ви знаєте пана Путіна, підхід Заходу - це не той підхід, який підходить політикам в даний момент. Яке ставлення до нього продемонструєш, таке і отримаєш у відповідь", - сказав турецький президент.

Ердоган зазначив, що між ними є розбіжності через війну в Україні, проте Туреччині необхідно підтримувати двосторонні відносини з Росією "на основі взаємних інтересів".

Нагадаємо, що 22 липня Україна, Туреччина, Росія та організація Об'єднаних Націй підписали Стамбульський договір для вивезення зерна з українських портів.

Вранці 23 липня російські війська атакували Одесу чотирма ракетами, вдаривши по морському торговому порту.

Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат заявив, що росіяни потрапили туди, де зберігалося зерно.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що обстріл порту Одеси - це плювок Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генсеку ООН Антоніу Гутеррішу.

У Міноборони Туреччини заявили, що Росія запевнила їх у непричетності до обстрілу Одеського морпорту.

Пізніше російське Міноборони підтвердило удари по порту, заявивши, що нібито атакували судноремонтний завод.

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