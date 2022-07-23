Завтра-післязавтра мали відбутися перші відправлення.

Коли російські ракети атакували Одеський морський порт в суботу, 23 липня, там чекало на відправлення зерно.

Про це "Суспільному" повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики.

"Кількість я не скажу, бо завантаженістю займається Мінінфраструктури, то це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення", - сказав представник відомства.

Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни влучили саме туди, де було зерно.

"Фактично дві [ракети] збито, дві - влучили в інфраструктуру портову. Зрозуміло, для чого це все робиться. В контексті того, що відбувається сьогодні з українським зерном, було завдано удару саме туди, де зерно. Бачимо, чого вартують ці домовленості з країною-терористом", - сказав Ігнат.

Плювок Путіна: що відомо про зухвалий обстріл порту в Одесі

Як повідомляв УНІАН, вранці суботи, 23 липня, росіяни атакували Одесу чотирма ракетами. Є влучання в Одеський морський торговельний порт.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

Там закликали ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" 22 липня у Стамбулі було підписано угоди. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

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