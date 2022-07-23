Міноборони Туреччини відреагувало на ракетний удар по одеському морському порту.
Як заявив міністр оборони країни Хулусі Акар, його відомство отримало інформацію про ракетний удар. Акар повідомив, що провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.
"Ми отримали необхідну інформацію", - прокоментував розмову Акар.
Турецький міністр сказав, що за заявою української сторони, по порту був завданий ракетний удар, але негативного впливу на вантажопідйомність і місткість доків не було і що його робота може продовжуватися.
Крім того, за заявою Акара, він провів переговори також і з російською стороною.
"Росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цього нападу і що вони дуже уважно і детально вивчають питання", - сказав Акар.
При цьому він підкреслив, що той факт, що такий інцидент стався відразу після підписання угоди з відвантаження українського зерна, дуже турбує Туреччину.
"Ми також стурбовані цим. Однак ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання за домовленістю, досягнутою вчора", - сказав міністр.
Також він повідомив про запуск роботи спільного координаційного центру з вивезення українського зерна.
"Ми виконали свої зобов'язання щодо меморандуму про взаєморозуміння, який ми підписали під час вчорашньої зустрічі, і будемо продовжувати це робити. У цьому контексті робота, яку ми проводимо з учорашнього дня, щоб спільний координаційний центр запрацював, як того вимагає вчорашня домовленість, завершена. Представники Росії та України, включаючи представника ООН, зараз працюють з Туреччиною в спільному координаційному центрі", - повідомив Акар.
Він зазначив, що Туреччина продовжить роботу над виконанням угоди, контактуючи з усіма сторонами, які її підписали.
Як повідомляв УНІАН, 22 липня Україна, Туреччина, Росія і ООН підписали стамбульський договір для вивезення зерна з українських портів.