У турецькому міністерстві вказали, що російська сторона запевнила їх у непричетності до обстрілу одеського морпорту.

Міноборони Туреччини відреагувало на ракетний удар по одеському морському порту.

Як заявив міністр оборони країни Хулусі Акар, його відомство отримало інформацію про ракетний удар. Акар повідомив, що провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

"Ми отримали необхідну інформацію", - прокоментував розмову Акар.

Турецький міністр сказав, що за заявою української сторони, по порту був завданий ракетний удар, але негативного впливу на вантажопідйомність і місткість доків не було і що його робота може продовжуватися.

Крім того, за заявою Акара, він провів переговори також і з російською стороною.

"Росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цього нападу і що вони дуже уважно і детально вивчають питання", - сказав Акар.

При цьому він підкреслив, що той факт, що такий інцидент стався відразу після підписання угоди з відвантаження українського зерна, дуже турбує Туреччину.

"Ми також стурбовані цим. Однак ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання за домовленістю, досягнутою вчора", - сказав міністр.

Також він повідомив про запуск роботи спільного координаційного центру з вивезення українського зерна.

"Ми виконали свої зобов'язання щодо меморандуму про взаєморозуміння, який ми підписали під час вчорашньої зустрічі, і будемо продовжувати це робити. У цьому контексті робота, яку ми проводимо з учорашнього дня, щоб спільний координаційний центр запрацював, як того вимагає вчорашня домовленість, завершена. Представники Росії та України, включаючи представника ООН, зараз працюють з Туреччиною в спільному координаційному центрі", - повідомив Акар.

Він зазначив, що Туреччина продовжить роботу над виконанням угоди, контактуючи з усіма сторонами, які її підписали.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Україна, Туреччина, Росія і ООН підписали стамбульський договір для вивезення зерна з українських портів.

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