Україна прагне до повного переозброєння авіапарку.

Для заміни нинішнього авіапарку Повітряним силам України потрібно щонайменше 150 літаків різних типів, заявив речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телеканалу "Прямий".

"Включаючи і транспортну авіацію, яка могла б виконувати різні завдання. Це в тому числі патрулювання українського неба. Літаки, які б могли здолати малорозмірні цілі, застосовуватися як системи протиповітряної оборони. І в тому числі як стримуючий фактор: відлякувати російську авіацію, яка зараз тероризує прикордонні, прифронтові території та наносить удари КАБами", - сказав Євлаш.

За його словами, навіть один-два сучасні винищувачі - це вже буде серйозним посиленням авіапарку, який є у військової авіації України.

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Водночас, підкреслив Євлаш, Україна прагне до повного переозброєння авіапарку, але наскільки швидко це відбудеться, залежатиме від міжнародних партнерів.

Винищувачі F-16 для України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 100 винищувачів F-16 для того, щоб протистояти російським окупантам у небі.

Так, в інтервʼю Reuters він зауважив, що росіяни використовують 300 літаків на території України. Україні, за його словами, потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти окупантам в небі. Він вважає, що на нинішньому етапі сусідні країни НАТО могли б піднімати у повітря свої літаки та збивати випущені росіянами цілі, захищаючи цивільне населення України.

Україна очікує отримати західні винищувачі F-16 цього року й готує все необхідне для того, щоб убезпечити ці літаки від ворога. Як відомо, зокрема Бельгія має намір передати Україні кілька своїх винищувачів F-16 до кінця 2024 року.

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