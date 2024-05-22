Причиною є використання Україною нової американської зброї.

Через 11 днів від початку наступу на півночі Харківщини просування російських військ застопорилося. Як заявляє аналітик Bild Юліан Рьопке, Україні вдалося зупинити наступ росіян завдяки поставкам зброї зі США.

"У напрямку села Липці ЗС РФ залишаються в тих самих прикордонних селах, які взяли в перші три дні. У районі Вовчанська тривають бої за місто, але в його околицях також немає практично ніякого просування", - пише Bild.

Видання зазначає, що причиною є використання Україною нової американської зброї - ЗСУ активно застосовують бомби GLSDB, ПТРК Javelin, артилерійські снаряди калібру 155 мм.

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Крім того, зброя зі США надійшла і на лінію фронту в Донецькій області, зазначає Bild.

"За один понеділок, 20 травня, ЗС РФ втратили в Україні 67 одиниць бронетехніки. Однак російське командування продовжує кидати війська в самовбивчі атаки", - пише видання.

Ситуація в Харківській області

Раніше видання Reuters писало, що українські військовослужбовці в Харківській області нарешті отримали снаряди, щоб зупинити російські війська.

Водночас, за даними NYT, українські військові в цьому районі прийняли стратегію ведення бойових дій із повільним відступом на більш укріплені позиції.

Як зазначає видання, тактика оборони з одночасним відступом невеликими кроками дає змогу слабшим силам завдати нападникам значних втрат. При цьому як далеко просунеться Росія, залежить від того, скільки солдатів виставлять обидві сторони. Для України цей розрахунок означає переміщення захисників з інших потенційних об'єктів атаки.

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