Українська авіація поступається російській кількісно і якісно.

Україні потрібен саме багатоцільовий літак F-16, оскільки він здатен виконувати бойові завдання як в тилу, так і на передовій. І оскільки цей літак є на озброєнні багатьох країн, домогтися його поставки буде простіше.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "24 каналу".

Він зазначив, що для успішного виконання бойових завдань українським літакам потрібно заходити в глиб оборони противника, де діють його системи ППО і винищувачі. Літаки, якими сьогодні володіє Україна, на це нездатні, оскільки вже сильно застаріли.

Відео дня

"Сучасні західні літаки змогли б завоювати перевагу в повітрі, стати надійним щитом проти ворожих крилатих ракет і дронів, крім того, ефективно і безпечно завдавати точкові удари, "душити" ППО, перебивати логістику ворога, командні пункти і т.д", – пояснив Ігнат.

Спікер зазначає, що в ідеалі Україні потрібен універсальний багатоцільовий літак. F-16 є найкращим кандидатом, оскільки це найпоширеніший у світі літак цього класу і відповідає нашим потребам.

"Літаки типу "МіГ" і "Су"не можуть ефективно збивати крилаті ракети і "шахіди". Так, періодично це вдається, але це швидше виняток, ніж правило, ефективність відверто низька. F-16 з потужним радаром і сучасними ракетами дозволить збивати ці цілі дійсно ефективно", - пояснив Ігнат.

Крім того, F-16 здатний успішно працювати по наземним і морським цілям, в тому числі з дальньої відстані. Для цього у літака є широкий арсенал різного озброєння.

При цьому роздобути F-16 буде простіше, ніж більш нові літаки, оскільки зараз деякі країни почали переозброювати свої ВПС і тому позбавляються від "шістнадцятих". За словами Ігната, українські аеродроми вже зараз готові приймати цей тип літака.

"Для захисту такої великої держави як Україна нам потрібно приблизно 200 багатоцільових літаків, щоб сформувати 4-5 бригад", – вважає спікер.

За його словами, зараз в Україні 5 винищувальних бригад, бригада штурмовиків, бригада бомбардувальників і транспортні бригади. Але оскільки F-16 - це універсальний літак, який здатний виконувати більшість цих завдань, то загальна чисельність бойової авіації може стати нижче, ніж сьогодні.

Україна домагається поставок літаків від країн-партнерів

Бойова авіація залишається найслабшим місцем військової допомоги Україні від країн-партнерів. Досі мали місце лише обмежені поставки вертольотів, запчастин до літаків і невеликого числа літаків радянського виробництва.

Відомо, що зараз Польща і ще кілька країн працюють над питанням поставки деякої кількості Міг-29. Але і це знову досить старі і слабкі машини.

В даний час ряд американських сенаторів намагаються переконати адміністрацію Байдена і Пентагон в необхідності відправити в Україну літаки F-16, на поставці яких наполягає Київ.

На цьому тлі в США відбулися тестові "польоти" українських пілотів на тренажерах, що імітують американські літаки. У Пентагоні досить високо оцінили рівень підготовки українських соколів.

Вас також можуть зацікавити новини: