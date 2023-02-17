На думку законодавців, винищувачі дозволять ЗСУ захистити українське небо.

Група конгресменів закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів F-16.

"Надання цих літаків необхідно, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо у світлі відновлення Росією наступальних дій та з урахуванням очікуваної активізації масштабних боїв", - йдеться у матеріалі Politico.

Послання до Байдена підписали п'ять членів Палати представників Конгресу США: троє демократів та двоє - республіканців. На думку законодавців, винищувачі дозволять українським військовим вражати російські ракети та безпілотники, забезпечувати прикриття наземних сил, а також боротися за перевагу в повітрі.

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Як пише CNN, республіканець Майкл Маккол, який головує у закордонних справах Палати представників заявив, що Штати мають дати українцям усе, що їм потрібно, щоб виграти війну. Він наголосив, що час грає на стороні Кремля.

Він також прокоментував брифінг Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО, генерала Крістофера Каволі. Зокрема, порушувалось питання необхідності надання Україні літаків. За словами Маккола, Каволі "погодився з цією оцінкою, а також про артилерію більшого радіусу дії для ураження іранських безпілотників у Криму, яких зараз в Україні немає, але вони вкрай потрібні".

Винищувачі для України

На початку лютого під час виступу перед парламентарями Британії Зеленський закликав Захід надати Україні бойові літаки.

Як підрахували в ЗСУ, щоб замінити весь свій парк радянських літаків на американські винищувачі F-16, Україні потрібно створити щонайменше п'ять повітряних бригад.

Наразі передавати винищувачі Україні вже відмовилися Швеція і Бельгія, а президент Польщі Анджей Дуда назвав можливість таких поставок "дуже серйозним рішенням".

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