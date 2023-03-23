Україна цю інформацію ще не підтверджувала і ніяк не коментувала.

Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані ЗСУ і вже покинули територію Словацької Республіки, повідомив в Facebook міністр оборони Ярослав Надь.

"Словаччина стоїть на правильній стороні, і цим жестом ми як країна вписали себе з великої літери в сучасну світову історію, що вказує на своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації", - написав він.

Надь підкреслив, що Словаччина прихильна підтримці України: "Ми чинимо правильно, тому що це Росія вторглася в Україну, це Росія знаходиться на території України. Війна закінчиться тільки тоді, коли Росія виведе свої війська".

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Трансфер був здійснений українськими пілотами, за погодженням з ВПС Словаччини та іншими військами, які забезпечили безпеку трансферу і необхідну документацію.

Решта літаків будуть передані Україні найближчими тижнями. Але з оперативних причин Словаччина не Надьаватиме жодної додаткової інформації заздалегідь.

Варто відзначити, що українська сторона ще ніяк не коментувала і не підтверджувала зазначену інформацію.

МіГ-29 для України – останні новини

16 березня про передачу перших чотирьох МіГ-29 заявив президент Польщі Анджей Дуда. Решту обіцяних винищувачів Київ отримає протягом року.

Всього Словаччина пообіцяла Україні 13 МіГ-19, а Польща-10.

Передача МіГ-29 стала компромісом у дискусіях між країнами Заходу щодо Надьання Україні винищувачів. З цими літаками українські пілоти добре знайомі, тому зможуть у них сісти, не гаючи часу на багатомісячне навчання.

Україна ж наполягала на сучасній авіації, яка б дозволила ЗСУ отримати повітряну перевагу у ході деокупації територій.

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